Tras el lanzamiento del transbordador espacial Challenger en junio de 1983, la astronauta de la NASA Sally K. Ride se convirtió en la primera mujer estadounidense en el espacio.

Ride participó en la misión STS-718 junto a cuatro compañeros de tripulación.

La estadounidense y otras cinco mujeres habían sido seleccionadas en 1978 para el Grupo 8 de Astronautas de la NASA, la primera clase de selección estadounidense que incluía mujeres, reportó NASA.

On June 18, 1983, Sally Ride launched aboard the space shuttle and made her mark on history, becoming the first American woman in space.✨

Today, would have been her 70th birthday! Celebrate #herstory: https://t.co/aSzxDYCSom pic.twitter.com/oRPfndbLBb

— [email protected] (@WomenNASA) May 26, 2021