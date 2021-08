Los Juegos Olímpicos de Tokio echaron el cierre la noche del domingo con una ceremonia de clausura que lució la riqueza cultural japonesa y envió un mensaje de agradecimiento al país por albergar el mayor espectáculo del deporte bajo condiciones de emergencia.

La ceremonia de clausura, acelerada y con un guion estricto, comenzó a las 8 pm hora de Tokio (7 am ET) y, al igual que la inaugural, fue una celebración de los deportes y Japón. Terminó con la palabra “arigato”, que en japonés significa “gracias”, mostrada en una pantalla gigante mientras los atletas salían del campo.

Y todo se desarrolló en el estadio olímpico de Tokio ante una audiencia de asientos en su mayoría vacíos.

En la capital francesa, multitudes se reunieron para celebrar el traspaso de los juegos de verano a París 2024, bailando y celebrando al pie de la Torre Eiffel mientras aviones de combate que arrastraban un tricolor de humo azul, blanco y rojo se precipitaban por el cielo.

“Declaro cerrados los juegos de la 32ª Olimpiada”, dijo Thomas Bach, presidente del Comité Olímpico Internacional, mientras el mundo se despedía de unos juegos como ningún otro.

“Nos vemos en París”.

La ceremonia comenzó con un atleta de cada país participante marchando con sus banderas. Una vez reunida en círculo, la banda sonora se transformó rápidamente en un número de jazz durante el cual los atletas que aún quedaban en Tokio salieron para participar en la ceremonia, con el rostro cubierto de máscaras.

La alegre extravagancia en un momento contó con la Tokyo Ska Paradise Orchestra eliminando una versión de baile de la “Oda a la alegría” de Beethoven antes de que el taiko tradicional marcara el inicio de la celebración de la cultura única y vibrante de Japón, informó NBC.

Coronó dos semanas de acción olímpica que fue vista por millones de personas en todo el mundo pero vista en persona por unos pocos elegidos debido a una pandemia que acechará al país anfitrión mucho después de que los atletas se hayan ido.

Fueron unos Juegos Olímpicos como ningún otro con desafíos logísticos sin precedentes y oposición interna , pero también un escenario para la gloria deportiva mezclada con intrigas geopolíticas , discusiones sobre la salud mental de los atletas y mucho más .

Estados Unidos una vez más lideró el mundo con 113 medallas hasta el domingo por la mañana, incluidas 39 oros, por delante de China y el Comité Olímpico Ruso en ambos aspectos.

En un mensaje de video al equipo publicado en Twitter el sábado, el presidente Joe Biden agradeció a los atletas estadounidenses “por mostrar lo que podemos hacer juntos como un solo Estados Unidos y como un solo equipo”.

I’m so proud of you, @TeamUSA. Thank you for showing what we can do together as one America and as one team. pic.twitter.com/9Qc7kCavCk

— President Biden (@POTUS) August 7, 2021