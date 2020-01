Shanon de Lima: La modelo venezolana que enamora a Miami

Shannon de Lima es una modelo exitosa. Su rostro y su curvilinea figura han engalanado portadas de reconocidas publicaciones y la convirtieron en imagen de numerosas campañas publicitarias. Nació en Venezuela y su carrera como maniquí despegó luego de alzarse como finalista en los concursos de belleza de Miss Earth Venezuela. Ahora es la imagen de nuestra Portada Digital.

Por Redacción MiamiDiario

Para conocerla mejor acá tenemos las 7 cosas que más le gustan, las que menos le gustan y 7 preguntas difíciles.

7 cosas que más le gustan

Me gusta pasar tiempo en casa con mi familia y amigos, ir al gym, me gusta mucho dibujar aunque muchas personas no lo sepan, creo que lo hago cuando estoy muy tranquila y feliz… Pero soy muy tranquila.

1. ¿Qué es lo que más disfruta en el día?

Amo pasar tiempo en casa y hacer de todo, cocinar… lo que sea, pero en mi casa. ¡Es mi plan favorito!

2. ¿Cuál es su comida favorito?

Me encanta la comida casera, arroz con pollo y plátano es mi favorito, pero también me Gusta mucho la pasta y el sushi… Soy de buen comer…

3. ¿Tres lugares que le gustaría visitar?

Israel era uno y ya tuve la oportunidad de ir. Fue una experiencia espectacular. Indonesia sería otro lugar con el que sueño con conocer, quisiera aprender más de su cultura y recargarme de toda la energía que hay en ese lugar tan mágico.

4. ¿Cuál es su color favorito?

Me gusta mucho el blanco, tanto para vestir como para decoración, flores, etc. Me da paz y tranquilidad.

5. ¿La canción que nunca se cansaría de escuchar?

Se esfuma tu amor ( Marc Anthony).

6. ¿Su perfume preferido?

Amo los perfumes de marca Montale, también uno de mis favoritos es XS de Paco Rabanne.

7. ¿La estrella de cina que más le ha inspirado?

Julia Roberts siempre ha sido mi favorita, me parece una actriz real, le crees todos papeles que hace… Es muy natural

7 Cosas que le gustan

Que me mientan, por ningún motivo me gustan las mentiras, ni la gente falsa… Yo soy muy honesta, aveces creo que me paso, jajaja, y por eso me gusta estar rodeada de personas así como yo.

1. ¿A quién o a quiénes le gustaría tener lejos?

A la gente egoísta y cero familiar.

2. ¿Los platos que nunca pedría en un restaurante?

De animales así raros.

3. ¿Cuáles son las rutinas de ejercicios que más le hacen sufrir?

Pues creo que cuando toca piernas y glúteos es cuando más uno trabaja entonces sufrimos un poquito más.

4. ¿El clima que más odia?

Me gusta el frío y el calor.

5. ¿El tipo de zapatos que menos le gustan?

Las sandalias altas, no suelo usar muchas… Soy más de snickers y zapatos bajos.

6. ¿Los olores que no soporta?

El mal aliento me parece horrible… Hay personas que no se dan cuenta. Y de verdad es desagradable.

7. Lugares que nunca volvería a visitar?

No me viene ninguno en particular a la mente.

7 Preguntas difíciles

1. ¿Qué cosa o cosas le hacen enojar con facilidad?

La gente que vive las 24 horas quejándose, los poco humildes, soy de las que puede bajárselos rápido. Y la gente muy sensible que no tenga sentido del humor, pues no me hacen enojar pero me fastidia estar con ese tipo de personas.

2. ¿Qué fantasía todavía no ha cumplido?

Prefiero no responder para que se cumpla, jajajaja.

3. ¿El nombre de una persona especial?

Daniel mi hijo y mi madre son las personas más especiales de mi vida.

4. ¿Cuándo se va a dormir?

Caigo rendida super rápido, no doy muchas vueltas, y siempre oro antes de dormir… Y pido mucho por las personas que están en mi vida

5. ¿La frase más atrevida que le hayan dicho?

Me sonrojo solo de recordarla.

6. ¿Cómo te defines?

Inteligente, paciente, muy cariñosa pero con mi gente. Rebelde, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer… Y sobre todo muy responsable.

7. ¿Vas a disfrutar del Superbowl en Miami?

No, estaré en Madrid. Nunca he ido a uno, me gustaría poder asistir en algún momento de mi vida

También le puede interesar