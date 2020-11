Este lunes en horas de la mañana se reportaron más de 15 mil apagones en Miami -Dade y Broward. Mientras, el domingo, hubo miles de cortes de energía en el sur de Florida debido a los efectos de la tormenta tropical Eta.

A las 7:30 am del lunes, reportaron 15.930 apagones en el condado de Miami-Dade y 8.740 cortes de energía en el condado de Broward, informó Florida Power & Light en su cuenta en Twitter.

Este domingo,miles de residentes del sur de Florida se quedaron sin electricidad cuando el área comenzó a sentir los efectos de la tormenta tropical Eta, informó NBC.

La compañía de electricidad de Florida informó en un tuit: “Nuestros empleados están restaurando la energía hoy y trabajarán continuamente, siempre que los vientos estén por debajo de 35 MPH y las condiciones sean seguras. Permanezca en el interior de su hogar ya que las condiciones empeoran por la tormenta #Eta . Pero si debe salir, tenga en cuenta la seguridad y manténgase alejado de las líneas caídas y las inundaciones”.

Our crews were out restoring power today & will work continuously, as long as winds are below 35 MPH & conditions are safe. Please remain indoors as conditions worsen from #Eta, but if you must go outside, keep safety top of mind & stay away from downed lines & flood waters. pic.twitter.com/vUTZzicY1m

— Florida Power & Light (@insideFPL) November 9, 2020