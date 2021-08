Los astronautas en la Estación Espacial Internacional (ISS, por sus siglas en inglés) recibieron el jueves un cargamento de provisiones que incluyó pizzas para todos los integrantes de la base.

El cohete de la compañía Northrop Grumman despegó el martes desde las costas de Virginia y pudo acoplarse el jueves con la ISS.

Además de las pizzas, los astronautas recibieron manzanas, tomates, kiwis, quesos, paneles solares y otros artefactos para continuar con sus investigaciones en el espacio.

Este fue el cargamento más grande de los 16 enviados por esta empresa a la ISS.

Following completion of second stage berthing at 9:42am ET, the @NorthropGrumman Cygnus cargo ship is fully attached to the @Space_Station's Unity module. This concludes the spacecraft's journey to the station, which began with an Aug. 10 launch from @NASA_Wallops: pic.twitter.com/qc1Dvka8x3

— NASA (@NASA) August 12, 2021