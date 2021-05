Luego que en el 2020 la pandemia obligara su paralización, este jueves se inicio la edición número 20 del South Beach Wine & Food Festival.

Este año el festival que reúne a los más selectos chefs reconocidos, del sur de la Florida será especial, debido a que llega a su edición número 20.

Por eso los organizadores, han decidido tener una gama de actividades, en donde no solo podrá degustar platos majestuosos, si no que podrá probar los vinos de las bodegas más importantes del país.

Los organizadores del South Beach Wine & Food Festival, indicaron que para esta edición regresarán algunos de los restaurantes que tuvieron que reinventarse a raíz de la pandemia.

Una de ellas será Grand Tasting Village, quien tendrá unos platos para presentar que no se podrán perder.

Si lo que busca es algo más rustico, Burger Bash presentado por Bobby Flay ofrecerá una gran variedad de hamburguesas.

También podrá disfrutar de la Cena Tribute, que honrará a Giada De Laurentiis (presentadora de Italian Bites on the Beach).

Otro de los eventos esperados, es el que tendrá el efervescente Champagne BubbleQ, organizado por Guy Fieri este año.

Los organizadores indicaron que algunas de las actividades serán de bajo costo, y las entradas las podrá adquirir desde 20$.

También expresaron que algunas de las actividades como la cena de Rocco DiSpirito y Fabio Viviani en Riviera by Fabio Viviani se realizará en Fort Lauderdale, mientras que otros se realizarán en Hialeah Beach.

Miami Beach was in the house for the kickoff of South Beach Wine & Food Fest where #Carbone presented Italian Bites on the Beach hosted by TV Chef #GiadaDeLaurentiis @GDeLaurentiis @SOBEWFF @carbones @MayorDanGelber @david4florida @MiamiBeachPD @WayneJonesMBPD @MiamiBeachNews pic.twitter.com/kxa9rQpbkg

— Michael Gongora (@MichaelGongora) May 21, 2021