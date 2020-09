El Inter Miami sigue haciendo de su casa un fortín, después de vencer por 2-1 al Atlanta United y permanecer invictos en su cancha.

Por redacción MiamiDiario

Lewis Morgan se erigió como figura del compromiso al marcar los dos tantos del cuadro interista. Aunque el meta Luis Robles también fue importante al detener un tiro penal.

El partido contó con el apoyo en las gradas de algunos niños y familiares, que se sometieron a tratamiento en la Unidad de Cáncer Pediátrico del Instituto del Cáncer de Baptist Health en Miami, así como trabajadores médicos que ayudaron a salvar vidas, como parte del homenaje del Club al Kick de la MLS en el mes de concientización sobre el cáncer infantil.

El encuentro inició con dos claras ocasiones para Miami, Robbie Robinson tuvo la primera opción apenas iniciando el compromiso. Al minuto 5 Andrés Reyes jugó un balón largo por encima que encontró a Robinson, quien luego deslizó un pase a su izquierda para encontrar a Rodolfo Pizarro frente a la portería y el disparo fue detenido por el portero de Atlanta Brad Guzan.

El tanto del cuadro interista llegaría justo antes de la media hora tras un gran contragolpe que fue capitalizado por Morgan con un potente disparo raso que dejó sin opción al meta rival.

La emoción no duraría mucho pues Atlanta consiguió empatar cinco minutos más tarde. El mediocampista Eric Remedi aprovechó un enredo en el área para empujar la pelota a las redes.

Sin embargo al minuto 38 el Inter recuperaría su ventaja con la firma del doblete para Morgan.

Ben Sweat inició el la jugada dejando en el camino a dos defensores, ingresó al área y le envió un pase a Morgan, que controló, el balón le quedó un poco arriba y con una espectacular volea, selló un golazo.

Lewis. Morgan. Again. 👀 Ben Sweat puts in a platter for the Scottish midfielder & #InterMiamiCF retakes the lead. #MIAvATL pic.twitter.com/F8KhN715or — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2020

Aquí es donde el meta y capitán Robles fue también la figura: detuvo dos veces el tiro penal del Atlanta cuando finalizaba la primera parte.

El primero lo atajó, pero Atlanta anotó en el rebote y tras revisión de vídeo se tuvo que repetir. En la segunda ejecución Robles volvió a atrapar el penal.

"Another kangaroo on a springboard save by big Luis Robles." The #InterMiamiCF keeper says no! 🙅‍♂️ pic.twitter.com/NevSFEppGH — Major League Soccer (@MLS) September 10, 2020

El segundo tiempo transcurrió sin mayor peligro para el arco del portero interista y así el Miami pudo ganar su segundo duelo en la MLS.

El equipo regresará a la acción este sábado 12 de septiembre cuando viaje para enfrentar al Orlando City SC a las 7:30 pm ET en el Exploria Stadium.

Con información de as

También te puede interesar: