Este miércoles entregaron los Premios Billboard de la Música Latina de Telemundo. Al magistral evento asistieron varias de las estrellas más importantes y exitosas de la música latina. Te mostramos los momentos más impactantes de los Premios Billboard 2020. Disfrútalos!

Redacción MiamiDiario

Entre mascaras para evitar el coronavirus y dando ejemplo al mundo se llevó a cabo la entrega de los premios más importante para los latinos.

Los cantantes más queridos por el público desfilaron por la alfombra roja y participaron con actuaciones magistrales. Entre los más destacados estuvieron Maluma, Ozuna, el premio que recibió el colombiano de oro, Carlos Vives, reportó Telemundo.

Cabe destacar que hubo momentos que sobresalieron e impactaron durante la entrega de los Premios Billboard de la Música Latina de Telemundo. Te los mostramos.

Los momentos más impactantes

Jesse & Joy protagonizaron uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, pues llevaron un poderoso mensaje a la comunidad LGBTQ+.

Los hermanos mexicanos interpretaron por primera vez en vivo el tema ‘Love’. Una composición que lanzaron en pleno confinamiento y que habla sobre el amor en todas sus expresiones.

Jesse & Joy durante su presentación tuvieron de fondo el videoclip oficial de ‘Love’, en el que aparecen varias luminarias bailando al ritmo de este himno al amor.

Carlos Vives armó la rumba en los Latin Billboards. Cantó algunos de sus grandes éxitos como ‘Cumbiana’, ‘La Bicicleta’, ‘Pa’ Mayté’ y ‘La Gota Fría’.

Cuando culminó su presentación, recibió el Premio Billboard Salón de la Fama para celebrar su trayectoria artística. La cual va más allá de la interpretación musical y toma en cuenta su increíble influencia como artista a nivel global en múltiples campos.

Emilio Estefan le entregó el premio. El cantautor aprovechó la oportunidad para agradecerle por haber confiado en su talento cuando llegó a Miami.

Carlos Vives dedicó el codiciado y prestigioso galardón a su esposa, a sus hijos, y por supuesto a querida nación, Colombia.

Enrique Iglesias también recibió una mención especial. Fue reconocido con el premio Billboard Top Latin Artist of All Time por sus innumerables logros, su popularidad y aportes a las listas de música latina de Billboard.

“Este es un premio muy especial y, la verdad es que no he escrito nada, así que, cualquier cosa que diga, por favor, perdonadme si me confundo”, dijo el cantante español muy emocionado.

El rey de la bachata, Romeo Santos, se llevó el Premio Billboard Top Latin Álbum de la Década gracias a su grandiosa producción discográfica ‘Fórmula: Vol.2‘.

“Cuando veo a grandes artistas cantando en español me llena, porque no estoy solo”. Agregó, “Nuestra cultura es muy bacana, Ser latino es un orgullo”.

Finalmente aseveró, “Un punto más para República Dominicana”.

Despacito’ ganó el Billboard” Canción Latina de la Década de los Premios Billboard 2020. Luis Fonsi agradeció a Daddy Yankeey.

Luego, Fonsi comentó emocionado. , “lo que más me llevó es que el mundo entero cantó en español. El mundo entero conoce nuestro: ! Ayyy benditooo! “, agregó “este premio va para ustedes,¡Puerto Rico, los amo!”

Daddy Yankeey también agradeció a todos y dijo, “¡Esta es la canción más grande del planeta!.

El colombiano Maluma fue galardonado con el Premio Billboard Espíritu de la Esperanza por el trabajo con su fundación El arte de los sueños.

“Gracias a los Premios Billboard por reconocer iniciativas como la de mi fundación El arte de los sueños donde diariamente nos enfocamos en transformar el mundo y sus realidades a través del arte urbano. Espero que este premio sirva de inspiración para una nueva generación que puede construir causas mejores”, expresó el cantante colombiano.

Uno de los momentos más emotivos de la gala fue la presentación de Ozuna. El reggaetonero presentó su sencillo ‘Gracias’, con el que se conmemoró a las estrellas que se apagaron en el camino de la vida, jjunto a sus hijjos.

Si quieres disfrutar de la gala completa presentada por Telemundo, acá te dejamos el video en YouTube.