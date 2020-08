Con un colosal presupuesto de 200 millones de dólares, Tenet irá al rescate de las salas de cine. Esta superproducción del rey de los éxitos de taquilla, Christopher Nolan, se debate entre el espionaje y la ciencia ficción, según difundió elnacional

Se estima que esta superproducción es la única que después de sucesivos aplazamientos se atreve a salir en un período convulso como este. Disney, por ejemplo, propondrá directamente Mulan, su última gran apuesta, en su plataforma Disney+

Sin embargo, Warner Bros decidió confiar en Nolan, cuyos filmes -como la aplaudida trilogía de Batman-, generaron más de 4.000 millones de dólares. Así, Tenet se estrenará en más de 70 países el 26 de agosto, antes que en Estados Unidos, donde saldrá el 3 de septiembre en los cines que reabrieron sus puertas.

En una reciente tribuna en el Washington Post, el influyente director de Inception e Interstellar se planteó lo siguiente: “Estas últimas semanas nos recordaron, si es que era necesario hacerlo, que hay cosas más importantes en la vida que ir al cine. Pero cuando reflexionamos en todo lo que el cine nos ofrece, puede que no sea tan inútil”.

Tenet cuenta con los principales ingredientes de toda receta de éxito y su atractivo argumentativo se resume en el título, un palíndromo, es decir, una palabra que se lee en ambos sentidos, como el vaivén del tiempo que permite a los personajes avanzar o retroceder en la acción.

El cineasta británico-estadounidense se divierte así con escenas fantásticas, protagonizadas por un agente secreto (John David Washington, hijo del actor Denzel Washington), enfrentado a un mal despiadado (Kenneth Branagh), que amenaza la humanidad.

Al referirse a la trama de espionaje, Nolan confesó el miércoles en conferencia de prensa virtual con medios internacionales que le había marcado ver La espía que me amó, un James Bond del período de Roger Moore.

Al respecto, indicó que “es el primero que vi, con 7 años. Tuve la impresión de que podía saltar a la pantalla para ir a todos los rincones del planeta. Quise reencontrar ese sentimiento”.

Pero la película, de 2 horas 30 minutos, y rodada en siete países, se desmarca de la saga Bond al contar con un héroe negro, cosa que hasta ahora no sucedió con el célebre agente secreto al servicio de Su Majestad.

Un dato a considerar es que el elenco de Tenet lo completan Robert Pattinson, que encaja a la perfección en su personaje ambiguo, a quien “le gusta el caos y vivir en plena pesadilla”, según el propio actor, y Elizabeth Debicki, que vuelve a interpretar a una mujer ultrajada que recobra la libertad, como en Viudas, de Steve McQueen.

