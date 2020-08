¿Es cierto que una tormenta solar golpeara a la Tierra y que provocará apagones y una comunicación fragmentada? Recientemente se dio a conocer esta información que durante esta pandemia por coronavirus, covid-19 resulta un poco apocalíptica. Sin embargo, aquí te contamos lo que sabemos sobre este supuesto.

De acuerdo con Soy Carmín, El Clarín y otros medios internacionales, expertos en clima espacial de la NASA y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) advirtieron una tormenta solar que golpearía la Tierra el próximo jueves o viernes, lo que provocaría que la red eléctrica se interrumpiera, así como las comunicaciones por satélite y señales de radio.

Al respecto, la física del clima espacial y doctora Tamitha Skov aseguró que este fenómeno podría desencadenar auroras alejadas a los polos.

Ready for the incoming #solarstorm? Get details in my new #SpaceWeatherWoman forecast up now! See where & when to expect #aurora, how the storm will affect #GPS reception & #emergency radio, & learn why it looks like a new #SolarCycle25 is truly underway! https://t.co/mfa1tDa6yN pic.twitter.com/lfE109nUhq

— Dr. Tamitha Skov (@TamithaSkov) August 18, 2020