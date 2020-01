¡Terrible! Madre adoptiva procesada por abuso infantil y fallecimiento de una menor en Miami-Dade

Una madre adoptiva fue acusada de abuso continuo contra tres niñas, de seis, siete y doce años de edad, y del fallecimiento de una de las menores.

La mujer acusada de maltratar a las menores de edad es la enfermera Gina Emmanuel, (50 años), según el informe policial abusaba físicamente de las niñas, les pegaba con cinturones, cepillos, un rascador de espalda, entre otros objetos, describió cibercuba.com.

También les amarraba las manos, y ataba sus cuerpos a los muebles de la vivienda, le vendaba los ojos con calcetines y les quemaba las manos y los dedos para castigarlas cuando mojaban la cama.

Las menores de edad tienen las manos desfiguradas porque además de maltratarlas nunca las llevó a un médico para que les tratara las heridas y las quemaduras.

Otra forma de castigo que les imponía era que debían estar paradas por horas y las ponía a dormir en el suelo, detalla el informe de los funcionarios.

Covering this horrific child abuse case today reminded me of how we tracked failures by DCF & other systems after the deaths of Rilya Wilson, Nubia Barahona & other S. Florida foster children.

So many agencies should be tracking accused abuser Gina Emmanuel @WPLGLocal10

⏩ pic.twitter.com/vyK4rfx6GZ

— Glenna Milberg (@GlennaWPLG) October 18, 2019