El ex corredor de Tennessee, Trabis Ward, murió luego de un tiroteo en Lauderdale Lakes ocurrido este sábado por la mañana, confirmaron oficiales de Broward.

El tiroteo ocurrió alrededor de las 12:30 a.m. en el 3875 Northwest y la 19th Street. A su llegada, los agentes de la Oficina del Sheriff de Broward encontraron a Ward, de 31 años, tirado en el suelo del estacionamiento de una licorería con una herida de bala, reportó Telemundo51.

Ward fue trasladado al Broward Health Medical Center donde fue declarado muerto. Los detectives de homicidios de Broward investigan el incidente del que varias personas presenciaron detalles por lo que dijeron que los presuntos culpables habían acabado huyendo de la escena.

Ward era de Ford Lauderdale y jugó fútbol americano con los Tennessee State Tigers de 2011 a 2013. Luego en 2013 firmó con los St. Louis Rams de la NFL.

We are saddened to learn of the passing for former Tiger Trabis Ward. Our thoughts and prayers are with his family, friends, teammates and coaches. 🕊 pic.twitter.com/E1JPWTcXJe

— Tennessee State Football (@TennStateFB) October 10, 2020