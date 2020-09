Frente al aumento del dólar paralelo en Venezuela y las restricciones decretadas para la contención del COVID-19, son pocas las opciones de los venezolanos para obtener bolívares en efectivo y así cubrir ciertos servicios, entre ellos el transporte público. Y es justamente este sector el que cuenta con más posibilidades de acceder a esta moneda en físico, según difundió descifrado

El uso de divisas para el pago del transporte público es otra modalidad que cobra fuerza ante la escasez de bolívares, cuyo principal catalizador es lo complicado que resulta acudir y permanecer en agencias bancarias y cajeros automáticos, en salvaguarda del distanciamiento social y evitar el hacinamiento. A esto se añade el intermitente trasiego de valores pre-pandemia.

Ante este panorama, son muchos los venezolanos que recurren a la venta de divisas por bolívares en efectivo. En este escenario, el cambio se efectúa a una tasa hasta 20% por debajo de lo que marca el dólar paralelo, principal referente de intercambio de monedas en Venezuela. Son muchos los usuarios que pagan el pasaje urbano/extraurbano con divisas, a un tipo de cambio entre 250.000 y 280.000 bolívares por dólar, ante un paralelo que oscila los 340.000.

El pago del pasaje con divisas es una de las formas que tienen los usuarios para adquirir bolívares en efectivo y conseguir cambio para sus divisas. Los transportistas incluso cambiar bolívares por dólares con el tipo de cambio mencionado previamente.

A falta de dólares, el pago móvil es bueno

Una segunda alternativa es el uso de transferencias para el cambio o “compra” de bolívares. En caso de recurrir a esta segunda modalidad, se debe transferir la cantidad solicitada más un monto adicional que puede alcanzar hasta 30% de la suma requerida.

De acuerdo a un usuario consultado por Venezuela Al Día, que reside en Miranda, logró conseguir bolívares en efectivo con 20% de comisión en la ciudad de Caracas, mientras que en su estado el costo para adquirir el papel moneda puede llegar hasta 30%.

“Tuve que conseguir mediante un conocido a alguien que me consiguiera plata en Caracas porque aquí a veces resulta complicado conseguir, y cuando me lo consiguen me lo cobran hasta con un 30%”, declaró la persona que pidió el resguardo de su identidad.

BCV dice una cosa, pero la economía hace otra

En Gaceta Oficial Nº 41.624 de fecha 2 de mayo de 2019, fue publicada la resolución Nº 19-05-01 del 2 de mayo de 2019 emitida por el Banco Central de Venezuela (BCV), que permite la libre circulación de divisas como unidades fiduciarias para operaciones financieras en el país. La tasa de convertibilidad de estas deben regirse de acuerdo al tipo de cambio que publica la máxima entidad bancaria diariamente.

Pese a esta directriz, el valor del dólar paralelo es utilizado por la ciudadanía y los comerciantes, entre ellos los transportistas, para el intercambio entre divisas y bolívares. La accesibilidad del sector transporte al papel moneda, lo convierten en uno de los nichos laborales con más posibilidad del manejo de la moneda, por lo que ofrece un mercado paralelo para adquirir bolívares frente a las restricciones para acudir a las agencias bancarias.

¿Delito o paliativo ante la crisis?

Son muchos los usuarios que, si bien acuden a los transportistas para la compraventa de efectivo, expresan su malestar frente al tipo de cambio que estos ofrecen, sea para el pago de transporte o para esta operación fiduciaria, que al parece cobra auge mientras se vuelve mucho más complicado retirar dinero en las agencias bancarias y/o en cajeros automáticos.

