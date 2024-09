Tres documentos que debe portar al conducir

Imagine conducir su auto una noche tranquilo, después de trabajar, desesperado por llegar a casa para ducharse y descansar junto a su familia. De repente, unas luces azules y rojas se encienden detrás de su vehículo. ¡La policía!

A esa hora, le pasan mil preguntas por la cabeza: ¿qué hice? ¿Yo venía despacio? ¿Por qué me paran?

Sin embargo, lo mejor en ese momento es no perder la calma, detener el vehículo donde sea seguro, bajar la ventanilla, apagar el motor, colocar las manos sobre el volante de manera visible y, si el oficial le solicita la documentación, pedirle permiso para alcanzarla si esta se encuentra en la guantera del auto.

Si usted es nuevo conductor, se preguntará: ¿Qué documentos debo tener en el vehículo para mostrarle a la policía?

Es sencillo: los oficiales, por lo general, le solicitarán mostrar la licencia de conducir, la registración del vehículo y una prueba de seguro de auto. Por ley, todo conductor en Florida debe llevar consigo esos tres documentos.

Lo aconsejable es tenerlos todos juntos en un lugar accesible, para que no sea engorroso buscarlos delante del agente. Lo fundamental es mantener la calma, no hacer movimientos bruscos y nunca bajarse del auto a no ser que el agente se lo ordene.

