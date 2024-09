Un seguro para recobrar el enfoque

El tiempo no perdona. Cuando era un niño, le enhebraba la aguja a mi madre a la primera. Muchas veces me preguntaba: ¿cómo era posible que ella no viera aquel hueco de acero por donde pasaba el hilo tan fácilmente?

Cuarenta años después, soy yo quien acude a mi hija para que me lea el menú de los restaurantes o las etiquetas de las medicinas. “No sé por qué se empeñan en poner las letras tan pequeñas, si las medicinas las consumen principalmente personas mayores”.

Hace un tiempo fui al oculista porque sufría fuertes dolores de cabeza. Tras analizarme, me dijo: “Tienes presbicia” y me recetó un par de espejuelos graduados.

Pagué 20 dólares por el examen y otro tanto por las gafas, gracias al seguro de visión que me cubre un chequeo y un par de espejuelos al año.

Aunque, hasta ese momento, me apañaba con unas gafas de farmacia, el oculista me explicó que estas están bien para un momento de apuro, pero que su uso regular no es recomendado.

“Los espejuelos de farmacia tienen la misma graduación en ambos cristales, algo que no se cumple en las personas. Cada ojo tiene su propia graduación”. Por eso, lo correcto es graduarse la vista con un especialista y usar los espejuelos recetados por el oftalmólogo.

“Debes graduarte la vista al menos una vez al año para corregir cualquier defecto en la visión”, indicó el doctor.

En EEUU, el 90% de los adultos mayores de 45 años sufre de presbicia. Es cuando las personas pierden la capacidad de enfocar los objetos cercanos. Este padecimiento se puede corregir con espejuelos, lentes de contacto o intervención quirúrgica. Muchos seguros de la vista cubren total o parcialmente los tratamientos contra la presbicia.

Si desea un seguro de la vista barato, llame a Univista Insurance. Desde que me examiné la vista y usos espejuelos graduados, se fueron los dolores de cabeza y logro ver hasta la letra de los periódicos.