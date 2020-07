Donald Trump, presidente de Estados Unidos, declaró este miércoles 29 de julio que existe una emergencia en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y ordenó asistencia federal para complementar los esfuerzos de respuesta locales y del Estado Libre Asociado debido a las condiciones de emergencia resultantes del Potencial Ciclón Tropical Nueve a partir del 27 de julio de 2020, según publicó awsveanews

De acuerdo con la acción del Presidente, el Departamento de Seguridad Nacional, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), están autorizados para coordinar todos los esfuerzos de socorro en casos de desastre. Todo ello con el fin de aliviar las dificultades y el sufrimiento causado por la emergencia en la población local, y proporcionar la asistencia adecuada para los casos necesarios.

Vale destacar que las medidas de emergencia, autorizadas bajo el Título V de la Ley Stafford, fueron aprobadas para salvar vidas y proteger la propiedad, la salud y la seguridad pública, así como para disminuir o evitar la amenaza de una catástrofe en los 78 municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

JUST IN: President @realDonaldTrump approved Governor @wandavazquezg's request for an Emergency Declaration in advance of Potential Tropical Cyclone Nine.

Thanks to @fema and the federal family for expediting this request for the people of Puerto Rico.

— Peter J. Brown (@RADMBrown45) July 29, 2020