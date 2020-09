En una operación conjunta con otras agencias policiales, el Servicio de Alguaciles de EE UU. encontró 25 niños desaparecidos de Ohio durante los últimos 20 días, según difundió cubaenmiami

La agencia escribió que «Operation Safety Net” recuperó a 25 niños desaparecidos en sus primeras dos semanas, y la operación continúa en este momento».

Según un comunicado de prensa del Servicio de Alguaciles de EE. UU., la agencia ha trabajado con las autoridades de Ohio durante los últimos 20 días para localizar y recuperar a menores desaparecidos de todo el estado.

Un dato a considerar es que los niños fueron rescatados en Cleveland, East Cleveland, Akron, Mansfield, Euclid, Willoughby e incluso hasta Miami, Florida.

La agencia dijo que se confirmó que una cuarta parte de los niños recuperados eran víctimas de trata de personas o prostitución.

Operation Safety Net se anunció por primera vez el 6 de agosto como una iniciativa de los alguaciles estadounidenses en asociación con la policía de Ohio con el objetivo de localizar y rescatar a niños desaparecidos.

Vale destacar que la noticia sigue al rescate de 39 niños desaparecidos en Georgia por parte de los alguaciles estadounidenses y al arresto de nueve sospechosos la semana pasada.

Un portavoz de los alguaciles estadounidenses dijo que los sospechosos de los incidentes de Ohio y Georgia no estaban relacionados.

Operation Safety Net recovered 25 missing children in its first two weeks, and the sting is continuing right now: https://t.co/0Oz8jiqJ26

— U.S. Marshals (@USMarshalsHQ) August 31, 2020