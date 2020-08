Oficiales han puesto bajo custodia a un hombre en medio de una alerta AMBER. Sin embargo, la víctima en cuestión sigue desaparecida.

La alerta AMBER sigue vigente para la adolescente desconocida fuera del Condado de Orange. Los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Orange han tomado a Alexander Roman López de 44 años en custodia.

Los detectives creen que López forzó a la víctima a entrar en un coche robado el viernes por la mañana.

Los agentes publicaron un video de vigilancia que muestra al adolescente en una gasolinera con el presunto sospechoso.

AMBER ALERT UPDATE: OCSO deputies have apprehended Alexander Roman Lopez, the man detectives believe forced a young woman into a stolen car this morning. He is not cooperating with detectives, we are still searching for the young woman. Please call 911 if you spot her. pic.twitter.com/cEQVjGFlBs

— Orange County Sheriff's Office (@OrangeCoSheriff) August 14, 2020