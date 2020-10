Ese martes en horas de la noche se registró un tiroteo en el que un oficial de la policía de Miami-Dade resultó herido en el condado de Miami-Dade.

Las autoridades respondieron al área de Ludlam Road y Southwest 20th Street

De acuerdo a las autoridades, un oficial de la policía de Miami-Dade recibió un disparo en la oreja mientras realizaba una investigación y fue llevado al Jackson Memorial Hospital.

Al menos una persona se ha atrincherado dentro de un apartamento en la escena, razón por la cual las unidades SWAT fueron llamadas para apoyar en la escena.

De acuerdo al medio Local 10, dos personas se encontraban en la parte trasera de los vehículos policiales. Los oficiales no han dicho si alguien ha sido tomado en custodia.

Several agencies out here, and a chopper in the air. Not clear if they are searching for someone. Waiting for a spokesperson to arrive on scene @nbc6 pic.twitter.com/MxNSPYLEN0

— Alyssa Hyman (@AlyssaHymanNBC6) October 20, 2020