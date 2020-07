View this post on Instagram

Sofía and her mother Queen Letizia during the state ceremony held at Plaza de la Armería of Madrid's Royal Palace to honour all of the victims of the Coronavirus pandemic as well as those public servants, who have been fighting on the front line, on July 16, 2020💙🌹❤ – Sofía y su madre la Reina Letizia durante la ceremonia estatal celebrada en la Plaza de la Armería del Palacio Real de Madrid para honrar a todas las víctimas de la pandemia de Coronavirus, así como a los servidores públicos que han estado luchando en la línea del frente, el 16 de julio de 2020💙🌹❤ © Casa Real