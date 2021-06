Tras una larga espera y un sinfín de dolores de cabeza, YouTube decidió añadir las funciones que estábamos esperando.

Youtube para Android TV se lanzó hace casi seis años, en agosto de 2015, con una flagrante omisión: no hay controles de velocidad de reproducción.

A lo largo de una treintena de lanzamientos, la función seguía sin aparecer, obligándonos a ver los vídeos a velocidad normal.

Nada de ralentizar si quieres captar todos los detalles de una escena a cámara lenta, ni de acelerar para los vídeos de habladores desenfadados o las escenas sin prisas. Hasta ahora, claro.

Si abres la aplicación de YouTube en tu televisor Android, en tu top box o en tu Chromecast con Google TV hoy deberías tener la opción, al menos si los dioses de los servidores están de tu lado.

Los controles de velocidad están disponibles en el menú de desbordamiento cuando se reproduce un vídeo, entre los botones de añadir a la lista de reproducción y pulgares arriba, reportó AndroidPolice.

Puedes elegir entre 0,25x, 0,5x, normal, 1,25x, 1,5x y 2x. A diferencia de los teléfonos, no hay opciones de 0,75x y 1,75x, pero es casi un milagro que la función haya llegado a nuestros televisores, por lo que no me voy a quejar de que falten dos ajustes.

La elección parece pasar de un vídeo a otro, lo que me parece estupendo, pero los que prefieran configurarlo manualmente para cada vídeo tendrán que volver a la velocidad normal manualmente.

Los controles de velocidad habían aparecido hace un par de meses en la aplicación de YouTube en televisores inteligentes (la aplicación preinstalada en tu televisor Samsung o LG, por ejemplo), pero sólo ahora están llegando a las unidades de Android TV.