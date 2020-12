Tal parece que Zac Efron y su amor australiano Vanessa Valladares solo fueron víctimas de rumores de rompimiento, y han dado fe de vida de que su relación continúa con una reciente aparición en público.

La pareja fue vista saliendo de una sesión de entrenamiento en Adelaide, una ciudad al sur de Australia, este viernes. Los paparazzi capturaron fotografías de Efron y Valladares tomando salidas separadas del gimnasio.

Efron mostró sus enormes músculos abultados mientras usaba una camiseta negra, mientras que la modelo/camarera, de 25 años, mostró su cuerpo tonificado en ropa deportiva.

Desde que Zac se mudó a Australia, ha mantenido un estilo de vida discreto con la ayuda de Vanessa, con quien comenzó a salir en julio. Ahora el actor de 33 años se encuentra en Adelaide preparándose para filmar su última película, ‘Gold’.

El avistamiento se produce después de que el diario The Sun informara que Efron había roto con Valladares después de cinco meses de citas.

Los amigos de la pareja supuestamente dijeron que «el destino no estaba de su lado».

«Zac ha estado alquilando un lugar junto a la playa en Byron Bay y en septiembre Vanessa estaba viviendo con él allí», explicó la fuente al tabloide. “Entonces, una vez que decidió quedarse en Australia a largo plazo, sugirió que compraran su primera casa. Habían comenzado a buscar en algunos lugares pero, lamentablemente, el destino no estaba de su lado».

A pesar de estas afirmaciones, Vanessa apareció en el set en Adelaide por lo que no está claro si la pareja todavía está saliendo o no, o si las “fuentes” de The Sun se equivocaron con sus afirmaciones.

Recordemos que Efron conoció a Valladares en General Store & Cafe alrededor de junio de este año.

Resulta que la camarera / modelo tiene que agradecerle a su jefe por presentarle a la hermosa estrella.

Según la revista australiana Who, el romance comenzó en el café donde Valladares estaba sirviendo mesas. Se entiende que el jefe de Valladares primero animó a la pareja a conocerse, creyendo que se llevarían bien.

