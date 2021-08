El suizo Roger Federer ha marcado un antes y después en el tenis, no importa mucho si Novak Djokovic lo destrone como el mayor ganador de Grand Slams, la huella que dejará “la perfección suiza” en el deporte blanco seguirá en la historia.

Recientemente Roger Federer llegó a los 40 años, y aunque poco se ha hablado de su retiro, cada vez luce más cerca y él lo sabe.

En una entrevista a Schweizer Illustrierte, esta de carácter mucho más personal e introspectiva, Roger enumeró algunas de sus inquietudes personales que van más allá del tenis.

La web especializada Punto de Break recabó algunas de las mejores respuestas del suizo.

Roger Federer lo sabe, “Los 40 están definitivamente lejos de los 20. Uno tiene la sensación de que ya no es un niño, que debe comportarse aún mejor. Cuando eras un niño pensabas que tener cuarenta años era ser muy viejo, y ahora no me siento de esa forma para nada. Es verdad que cuando oyes el número da un poco de susto, pero no me da miedo”, relató.

Del mismo modo, el actual número nueve del mundo confesó que todavía se emociona al escuchar a los grandes tenistas hablar de el: “Todavía me conmueve cuando Sampras, Börg o Edberg se acuerdan de mí. Miré al teléfono y los tres se pusieron en contacto conmigo para felicitarme prácticamente a la vez. Es surrealista porque ellos fueron mis jugadores preferidos y mis ídolos cuando crecía. Si te soy sincero, estaba un poco entusiasmado con la idea de ver cuánta gente me felicitaba. ¿Más que después de una victoria en un Grand Slam? ¿Menos? Y realmente la cantidad de felicitaciones me abrumó. Me demuestra que todavía tengo amigos de verdad cerca de mí. Todavía tengo que responder a 50 mensajes, de hecho”.

También contó que celebró su cumpleaños en Ibiza, en una casa que alquilaron para toda la familia, cosa que es poco común, ya que regularmente por estas fechas se encontraba en algún torneo.

Además señaló cuales son las cosas que tiene pensado hacer al momento de retirarse definitivamente de las canchas: “Me gustaría ir a ver la floración de los árboles de cerezo en Tokio, formar parte de las Finales de la NBA, NHL o NFL sin tener que preguntarme a mí mismo cómo encajan dentro de mi bloque de entrenamientos. Esas van a ser experiencias completamente nuevas. Me gustaría descubrir parques naturales impresionantes junto a mis hijos, Mirka y yo lo hemos querido hacer durante bastante tiempo…”.

Pero eso no es todo ya que a Roger Federer también le gustaría: “Aprender a tocar un instrumento de nuevo: tocaba un poco el piano, ahora me gustaría probar el saxofón. También me gustaría aprender a esquiar en condiciones de muchísima nieve, dejé de esquiar hace doce años cuando tuve la mononucleosis. También me gustaría probar el snowboarding y el buceo por primera vez… cada vez todo eso está más cerca“.