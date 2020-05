Alcalde Carlos Giménez anuncia que Miami-Dade reabrirá algunas empresas el lunes

El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, anunció el martes que el gobernador Ron DeSantis apoya el plan de reabrir algunos negocios no esenciales el lunes. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que aún hay pautas para frenar la propagación del coronavirus, según difundió local10

Se pudo conocer que la lista de empresas incluye restaurantes, salones de belleza y manicura, tiendas minoristas, fábricas y almacenes.

En un evento de distribución de alimentos a las afueras de Marlins Park en Little Havana, el alcalde Giménez señaló que la reapertura de las playas no está incluida en esta fase. «Vas a llevar máscaras. Habrá separación y limitaciones de capacidad en las empresas «, dijo Giménez

Right now we are focusing on he task of opening up some businesses by our target date next week but I will take your request into consideration as we plan future reopenings. Thank you.

