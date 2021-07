El alcalde de Surfside dice que la ciudad ha esperado lo suficiente para obtener el permiso del condado de Miami-Dade y poder inspeccionar los restos del edificio de condominios Champlain Towers South que mató a 98 personas en un colapso el 24 de junio que sigue bajo investigación por parte de las autoridades federales y del condado.

“Queremos dejar absolutamente claro que nos oponemos a que se nos niegue el acceso al sitio para llevar a cabo lo que creemos que son investigaciones urgentes de emergencia estructural y de cimientos que pueden evitar otro colapso inminente de un edificio en nuestra ciudad”, escribió el alcalde de Surfside, Charles Burkett, en una carta la semana pasada a la alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava.

La carta del 23 de julio captura la tensión entre bastidores entre el pequeño gobierno municipal y la administración de Levine Cava, que emitió un comunicado el martes describiendo un esfuerzo para evitar que Surfside complique la investigación oficial sobre lo que causó el fracaso de Champlain South.

“Como hemos reforzado a la ciudad de Surfside durante las últimas semanas, es vital que la investigación avance lo más rápidamente posible mientras se mantiene la integridad del sitio del colapso y todas las pruebas”, dijo Levine Cava en un comunicado.

El enfrentamiento entre el alcalde Bucket y el condado también destaca la delicada situación, ya que las autoridades del condado y los fiscales dicen que deben proteger las pruebas mientras se defienden de la solicitud de Surfside de realizar un análisis que podría ayudar a la propia lucha legal de la ciudad en caso de que se lo nombre como acusado en una demanda de colapso.

Jimmy Morales, el director de operaciones del condado bajo Levine Cava, dijo esta semana que Miami-Dade no planeaba abrir el sitio a Surfside antes de que un tribunal autorice el acceso a otras partes interesadas.

Con las demandas ya en curso contra Champlain Towers South, las empresas que trabajaron en el edificio condenado y otras, es probable que el sitio de Surfside sea el foco de análisis en competencia de expertos en varios lados de las batallas legales. Morales dijo que una vez que los investigadores federales y la policía hayan terminado con su trabajo, el administrador judicial que ahora tiene el control de la asociación de condominios Champlain Towers South decidirá quién tendrá acceso al sitio a continuación.

“Al final de ese proceso [de investigación], Surfside y muchos otros que quieran tener acceso a ese sitio … probablemente irán ante el receptor en ese momento”, dijo Morales.

Morales dijo que la investigación federal y del condado continúa en el sitio, que ha sido limpiado de escombros transportados fuera del sitio para búsquedas más detalladas de restos y efectos personales. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, o NIST, está liderando la investigación sobre las causas estructurales detrás del colapso.

“La investigación aún continúa”, dijo Morales el lunes. “Todavía tienen alrededor de un período de cuatro semanas de estudios y análisis que quieren hacer, geológicos y de suelos”.

El alcalde Burkett dijo que Surfside no puede esperar a que se lleve a cabo una investigación federal de varios años. Le pidió a Levine Cava que le permitiera a la ingeniera consultora Allyn Kilsheimer comenzar un estudio geotécnico de la propiedad para averiguar por qué se derrumbó el edificio y cómo podrían verse afectados otros edificios frente al mar en Surfside.

“Si se nos niega la posibilidad de acceder al sitio, una propiedad dentro de nuestro propio municipio, y no podemos hacer las investigaciones que nuestro experto ha prescrito debido a la negativa del condado a darnos dicho acceso, entonces el condado debe asumir plena y completa responsabilidad por cualquier pérdida de vida y cualquier otro daño que pueda resultar ”, escribió el alcalde Burkett.

La policía de Miami-Dade, que lidera una investigación de homicidio relacionada con el colapso, dijo en un comunicado el martes que el departamento “está en proceso de conseguir un ingeniero forense” para ayudar en los esfuerzos de investigación.

A principios de mes, Burkett dijo durante una conferencia de prensa que las inspecciones preliminares de la ciudad del edificio encontraron que “la resistencia del concreto es muy buena”. Kilsheimer, el ingeniero consultor de la ciudad, dijo el martes que no hay señales de que el complejo Norte esté en peligro de falla estructural, pero que las pruebas del sitio Sur podrían arrojar luz sobre cualquier problema subterráneo del área.

En una entrevista el martes, Kilsheimer repitió su conclusión de que no hay razón para creer que Champlain North esté en peligro. “Basado en todo lo que he visto, no hay peligro inminente de colapso”, dijo.

Kilsheimer, quien llegó a Surfside el día después del colapso, dijo que aceptó el trabajo en Surfside con el entendimiento de que se le permitiría realizar una investigación in situ sobre lo que salió mal.

Si bien las pruebas de Champlain South lo ayudarían principalmente a determinar qué causó la caída del edificio, el análisis subterráneo le permitiría a Surfside aprender más sobre el suelo debajo de otras estructuras cercanas.

“Queremos comprender los problemas geotécnicos en el sur para poder estar 100% seguros de que el norte es seguro”, dijo.

“Está muy preocupado”, dijo Burkett. “Él comprende que normalmente el NIST tarda años en obtener las respuestas. Independientemente de si se utiliza a nuestro experto, solo necesitamos que alguien entre allí que pueda comenzar rápidamente a dar los pasos para exponer el subsuelo y comenzar a comprender por qué se derrumbó este edificio “.

