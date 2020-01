Almodóvar y Antonio Banderas se van con las manos vacías de los Globos de Oro

La gloria no es cuestión de premios. O sí. Depende de si uno necesita cuantificar el talento en quilates de oro. Al final los globos se han escapado. Ni Almodóvar se ha llevado la estatuilla a Mejor película de habla no inglesa por ‘Dolor y Gloria’ ni Antonio Banderas la de Mejor actor dramático por el mismo título. La primera, como la temporada de premios hacía prever, ha recaído en los ‘Parásitos’ de Bong Joon-ho. «»Simplemente haber sido nominado con otros cineastas tan asombrosos como Almodóvar ha sido un honor», ha agradecido el surcoreano. Junto a la española han llegado a la final las francesas ‘Los miserables’ de Ladj Ly, ‘Retrato de una mujer en llamas’ de Céline Sciamma y ‘The Farewell’, de la chinoestadounidense Lulu Wang.

El último trabajo de Bong Joon-ho ya había tomado la delantera al manchego desde que el pasado mayo ganó la Palma de Oro en Cannes. Después llegaron los galardones de la Asociación de Críticos de Los Ángeles, de Nueva York, Washington y San Francisco. Aun así, tanto ‘The New York Times’ como la revista ‘Time’ han considerado ‘Dolor y Gloria’ como la mejor película del año, el trabajo «más resplandeciente y conmovedor» del español. «Tengo a mi lado a todos los de ‘Parásitos’, y me he acercado a decirles que no les odio», ha bromeado al principio de la noche. «Antonio está bien. Está más cansado que yo, porque se está pegando un palizón con el teatro también. A pesar de que ha ganado todos los premios de la crítica, la prensa da como ganador, ahora, a Adam Driver».

‘Dolor y Gloria’ empezó su periplo americano en el Festival de Toronto. Después, tanto el actor como el director se han comprometido con una intensa campaña de promoción en Hollywood. «Estoy viajando muchísimo, más de lo que me gusta», explicó a principios de diciembre tras las dieciséis nominaciones al Goya. «Acabamos de llegar anoche de Londres, de unos eventos de los Bafta, que son los Oscar ingleses. La película está muy bien situada fuera, estamos en todas las quinielas, pero de un día para otro puedes desaparecer. Desde que se inició la carrera de la película, más allá de que gustara, que ha gustado, he sentido de un modo muy claro más cariño o que la gente no se ha cortado de demostrar un cariño más directo. Tengo la impresión de que la gente me quiere más después de esta película, quizás porque en esta autobiografía me muestro más doliente».

