Senador Rubio afirma que Maduro se valdrá de elecciones manipuladas para acabar con la Asamblea Nacional

Este viernes el senador estadounidense Marco Rubio señaló que el plan del régimen de Nicolás Maduro para el próximo año es eliminar al único ente democrático que queda en el país, según difundió elnacional

A través de Twitter, Rubio indicó: «El esfuerzo del régimen de Maduro va mucho más allá del uso del soborno y las amenazas para obtener la destitución de Guaidó como jefe de la Asamblea Nacional».

#MaduroRegime efforts go much further than using bribery & threats to get ⁦@jguaido ousted as head of National Assembly. #Maduro will use rigged elections early next year to take over assembly & wipe out only democratic institution left in #Venezuelahttps://t.co/8ZDL7SHNPo

