Actor Brad Pitt reveló que padece una extraña enfermedad

El reconocido actor Brad Pitt reveló que padece de prosopagnosia, una extraña enfermedad con la que tiene que lidiar a diario, según difundió elnacional

Curiosamente, los síntomas que presenta han causado que las personas lo perciban como una persona egoísta y engreída.

El actor indicó a la revista Esquire que “hay tanta gente que me odia porque piensan que les estoy faltando el respeto. Hubo un año en el que dije: Voy a hablar de eso y preguntarle a las personas, ¿en dónde nos conocimos? Pero las cosas empeoraron, se ofendieron más, la gente te dice: Estás siendo egoísta, estás siendo engreído” .

El actor agregó que no sabe porqué sufre esta afección, no puede reconocer un rostro, señala que debe hacerse muchos estudios.

