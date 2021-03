Después de varios rumores difundidos por Internet, y luego con la acusación de Mark Pocan, representante de Wisconsin en Estados Unidos, que dijo que Amazon no brindaba las condiciones adecuadas a sus trabajadores, la tienda virtual respondió.

Pocan incluso había mencionado que “supuestamente los trabajadores son obligados a orinar en las botellas”.

Ante ello, la gigante tienda virtual realizó el siguiente comunicado:

“1/2 Realmente no crees lo de orinar en botellas, ¿verdad? Si eso fuera cierto, nadie trabajaría para nosotros. La verdad es que tenemos más de un millón de empleados increíbles en todo el mundo que están orgullosos de lo que hacen y tienen excelentes salarios y atención médica desde el primer día”.

1/2 You don’t really believe the peeing in bottles thing, do you? If that were true, nobody would work for us. The truth is that we have over a million incredible employees around the world who are proud of what they do, and have great wages and health care from day one.

— Amazon News (@amazonnews) March 25, 2021