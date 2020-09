A medida que se prolonga el divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt, que duró casi 4 años, el caso supuestamente se ha enfrentado a otro inconveniente, no mucho después de que se enfrentaran con su juez privado.

Por redacción MiamiDiario

Antes del juicio por la custodia de los hijos programado para octubre, “las tensiones se han intensificado entre Brad y Angelina, y la terapia familiar ya no se lleva a cabo“, dijo una fuente a Us Weekly .

La pareja comparte seis hijos, Maddox, 18, Pax, 16, Zahara, 15, Shiloh, 14, y las gemelas Vivienne y Knox, 11. La misma fuente nos dijo que, “Brad quiere la custodia física y legal conjunta al 50/50 del niños. Angelina no ha estado de acuerdo con esos términos”. Jolie, según la fuente, “sólo aceptará hablar de un acuerdo si la base de operaciones de los niños no es Los Ángeles”.

“Los niños más pequeños están en la escuela en Los Ángeles, a lo que Angelina siempre se ha opuesto”, dijo la fuente. “Son muy inteligentes y están ansiosos por asistir a la escuela en persona (en medio de la pandemia de COVID-19)”.

Jolie solicitó el divorcio en septiembre de 2016, terminando efectivamente una relación de 12 años y dos años de matrimonio con Pitt. En ese momento, el abogado de Jolie brindó esta declaración: “Esta decisión se tomó por la salud de la familia. No hará comentarios y pide que se le dé privacidad a la familia en este momento”.

Desde entonces, Jolie ha sido más sincera sobre la división y le dijo a Vogue India en una entrevista reciente que fue “la decisión correcta”.

“Me separé por el bienestar de mi familia. Fue la decisión correcta”, dijo a la revista. “Sigo enfocándome en su curación. Algunos se han aprovechado de mi silencio, y los niños ven mentiras sobre sí mismos en los medios, pero les recuerdo que conocen su propia verdad y sus propias mentes. De hecho, son seis jóvenes valientes, muy fuertes “.

Hablando con el medio francés Madame Le Figaro el año pasado, Jolie dijo que aunque su divorcio ha sido “complicado”, todavía ve la “posibilidad de la alegría”.

“Creo que fue al final de mi relación con Brad y luego cuando nos separamos”, dijo. “Fue complicado, ya no me reconocía y me volví, ¿cómo digo esto?” insignificante, incluso si no lo demostré. Estaba profunda, profundamente triste, estaba herida. Por otro lado, fue interesante aprovechar esta humildad y sentido de insignificancia. Al final, eso es humano. Y además de eso, estaba lidiando con algunos problemas de salud. Todas estas cosas te aterrizan y te recuerdan lo afortunada que eres de estar viva. Es una lección que les transmito a mis hijos: la idea de renovación y, a pesar de todo, la posibilidad de la alegría. Tuve que redescubrir la alegría”.

Con información de cuore

También te puede interesar: