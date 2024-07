Aparece cadáver a orillas de Hollywood Beach

La mañana del jueves 11 de julio las autoridades recibieron un reporte alarmante sobre un posible ahogamiento en Hollywood Beach. Un grupo de oficiales acudió al lugar del llamado y se encontraron con una escena sospechosa y algunos elementos que investigar.

Tras llegar al lugar de los hechos los agentes notaron que un cuerpo sin vida yacía a la orilla de la playa. Se trataba de un hombre blanco, con una edad aproximada entre 50 y 60 años de edad. El incidente ocurrió en el área de South Ocean Drive y Magnolia Terrace, justo al norte de Hallandale Beach Blvd.

“Un residente estaba corriendo en la playa esta mañana aproximadamente a las 6 a.m. Vieron a un hombre blanco en la arena esta mañana y llamaron al 911”, dijo la detective de la policía de Hollywood Danielly DeAndrade.

Cuando los rescatistas llegaron al lugar confirmaron que no respondía y lo declararon muerto.

La escena no dejó muchas pistas, pero las autoridades marcaron algunos artículos como evidencia. Entre ellos y a lo largo de la costa había un par de zapatos y una bolsa blanca y algunas prendas de vestir.

Equipos de reporteros locales se acercaron a la zona, incluso en helicópteros para tener una visión clara del panorama. Sin embargo solo se pudo observar el cadáver tendido en la orilla. Para el momento ya estaba tapado con una lona, mientras los agentes de policía cercaban el área.

Sin otros detalles del cuerpo en Hollywood Beach

No están claras las circunstancias de este suceso, por lo que las autoridades no han adelantado ninguna información. Se desconoce si se trató de un homicidio o si la misma persona atentó contra su vida. A pesar de esto los oficiales adelantaron que no sospechan que haya ocurrido algún crimen.

Tampoco indicaron si se trata de un hombre o una mujer, pero se espera que en las próximas horas ofrezcan mayores detalles. La investigación sigue en sus etapas preliminares, por lo que no pueden proporcionar más información de inmediato.

Las autoridades aconsejan evitar el extremo sur de Hollywood Beach, donde se encuentra con el condado de Miami-Dade.

Información en desarrollo