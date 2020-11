La artista venezolana Arca está nominada a la edición 63 de los premios de la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos por su cuarto álbum, Kick I.

Arca compite en la categoría Mejor Álbum Dance/Electrónico con Planet’s Mad, de Baauer; Energy, de Disclosure; Bubba, de Kaytranada; y Good Faith, de Madeon.

A través de su cuenta de Instagram, la venezolana mostró un video en el que se le ve emocionada. “A Grammy nomination! Are u Kidding me! I’m so grateful”. Esta fue su reacción al enterarse de la nominación.

Es de hacer notar que el vanguardista trabajo de Arca la ha llevado a trabajar con figuras de la talla de Björk, Kanye West, Kelela FKA Twigs y Rosalía, con la que grabó el tema “

La gala de los premios Grammy se celebrará el 31 de enero en Los Ángeles en una ceremonia reinventada por la pandemia del coronavirus.

Arca lanzó Kick I en julio de este año y tiene canciones como “Mequetrefe” y la colaboración “KLK” con la cantante española Rosalía, que estrenó el 26 de junio.

Alejandra Ghersi, más conocida por su nombre artístico Arca, es una artista de talla internacional que no solo trabaja en sus discos, sino que también ha producido para figuras como Björk, Kanye West o FKA Twigs, entre otros.

La venezolana creció en Estados Unidos y apareció alrededor de 2012, cuando todavía se llamaba Alejandro. En 2018 comenzó su transición a Alejandra. Hoy tiene 30 años de edad, vive en Barcelona, España, y se define como de género no binario.

