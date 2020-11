Este jueves se celebra otro Día de Acción de Gracias en EE.UU. Y el espíritu de esta fecha llegó a una Corte de Washington DC. Ya que decidió suspender la deportación de 23 familias.

Veintitrés familias inmigrantes con 28 niños, recibieron un excelente regalo la víspera del Día de Acción de Gracias.

Te contamos. Este miércoles una Corte ordenó la suspensión temporal de la deportación de 23 familias. A pesar de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) tenía previsto llevarla a cabo este jueves, cuando se celebra el Día de Acción de Gracias. informó La Opinion.

La decisión del Tribunal de Circuito de Washington DC de concederles un amparo fue una agradable sorpresa en la víspera del día de Acción de Gracias.

Manifestaciones de Emergencia

Cabe destacar que una coalición de organizaciones defensoras de los inmigrantes se manifestaba en la ciudad de Filadelfia para pedir a ICE que suspendiera la deportación de estas familias, reportó La Opinión.

“Esta es una orden temporal mientras la corte ve detenidamente los asuntos legales en esta demanda, pero definitivamente es un respiro”, declaró Adriana Zambrano, coordinadora de programas de ALDEA, que presentó la acción legal junto con otras organizaciones.

La Shut Down Berks Coalition, que la conforman varias agrupaciones de Pensilvania, llevó a cabo este miércoles manifestaciones “de emergencia” frente a las oficinas de ICE en Filadelfia y en los alrededores del Centro de Detención de Berks, en esa ciudad, donde se encuentran recluidas dos de las familias.

Emergency Rally: ICE Don't Deport Black and Brown Families! – https://t.co/Vi91bnr4E8 pic.twitter.com/rzbxZeVVZF — Shut Down Berks Coalition (@ShutDownBerks) November 24, 2020

Justo al inicio de las protestas, los manifestantes recibieron la noticia de que un tribunal había suspendido de manera temporal la deportación de las familias, pero decidieron continuar con las movilizaciones porque consideran que el futuro de estos inmigrantes permanece incierto.

“La corte falló hoy que no van a ser deportados en los próximos diez días, pero no sabemos qué va a pasar después, en el día once. Nosotros vamos a continuar luchando”, dijo Adrianna Torres García, coordinadora de programas de Free Migration Project, una de las organizaciones que conforman la coalición.

Los activistas señalaron que el fallo representa un alivio temporal y que se da justo en la víspera del feriado del Día de Acción de Gracias, que se celebra este jueves, cuando ICE tenía previsto la deportación de las 23 familias, pero advirtieron que “todavía queda mucho trabajo por hacer”.

