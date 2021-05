En un capitulo de la serie “The Me You Can’t See”, conducido por la celebre presentadora Oprah y Prince Harry, la cantante Lady Gaga se sinceró sobre una situación que le ocurrió entrando en la adultez y comenzando su carrera.

La artista norteamericana reveló en el espacio que se transmite en la plataforma Apple TV, que fue abusada sexualmente a los 19 años de edad.

El agresor le dijo que se quitara la ropa y que si no lo hacía quemaría toda su música.

“Y no se detuvieron, no dejaron de preguntarme y me quedé paralizada y yo … yo … ni siquiera me acuerdo”, dijo llorando la cantante.

Lady Gaga no reveló el nombre del agresor

Gaga dijo en la entrevista de Oprah y Prince Harry, que no quiso revelar el nombre de la persona que abusó de ella sexualmente.

“Entiendo este movimiento Yo también, entiendo que algunas personas se sientan realmente cómodas con esto, y yo no”, dijo. “No quiero volver a enfrentarme a esa persona nunca más. Este sistema es tan abusivo y tan peligroso “.

Luego de lo sucedido la interprete de temas como Poker Face y Bad Romance acudió años a un hospital para que fuese examinada, por un dolor crónico que sentía.

“Dije por qué hay un psicólogo aquí, no puedo sentir mi cuerpo”, se río entre dientes. “Primero me sentí lleno de dolor, luego me adormecí y luego estuve enfermo durante semanas y semanas y semanas después”.

#LadyGaga speaking out will help others to do the same. Rape as teenager left her pregnant and caused ‘psychotic break’ https://t.co/09SlXhndZP — Sue Ⓥ Lilesosanna Flower (@Lile_sosanna) May 21, 2021

Sintió que estaba embarazada

Gaga indicó que, debido a los constantes dolores, creía que estaba en periodo de gestación.

“Me di cuenta de que era el mismo dolor que sentí cuando la persona que me violó me dejó embarazada en la esquina de la casa de mis padres porque estaba vomitando y enferma”, dijo. “Debido a que me habían abusado, estuve encerrada en un estudio durante meses”.

La cantante expresó que con ayuda médica pudo salir de esa terrible situación y continuar con su exitosa carrera.