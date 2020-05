Autoridades encuentran a una persona muerta tras intensa búsqueda en Titusville

Tras una intensa búsqueda, las autoridades encontraron a una persona fue encontrada muerta en Titusville, según difundió clickorlando

A la escena acudieron múltiples agencias el sábado. Se trató de un rescate de agua en Titusville.

El Departamento de Bomberos de Titusville informó que había alguien en el agua en apuros.

One person deceased located during search. Any further information will be released by @TPD @FWC

— Titusville Fire Dept (@TitusvilleFire) May 2, 2020