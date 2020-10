Una balacera en Miami Beach la noche de este domingo culminó con dos heridos y un detenido por las autoridades policiales.

La policía de Miami Beach informó sobre la detención de una persona luego que una balacera en Miami Beach culminara con dos heridos.

De acuerdo al informe de las autoridades el suceso se registró el domingo en la noche en el 1800 block of Normandy Drive.

HAPPENING NOW: The MBPD is investigating a shooting incident which took place just before 9 p.m. near the 1800 block of Normandy Drive. Two victims have been transported to Jackson Memorial Hospital’s Ryder Trauma Unit by the MBFD.

— Miami Beach Police (@MiamiBeachPD) October 12, 2020