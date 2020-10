Joe Biden, candidato demócrata a la Presidencia de Estados Unidos, dijo que “durante nuestro rastreo de contactos, descubrimos alrededor del mediodía de hoy que un miembro de la compañía que alquila mi avión también dio positivo por covid. Este miembro de la tripulación estaba en el avión conmigo, pero estaba a más de 50 pies de distancia” , según reportó elnacional

El candidato demócrata explicó que su prueba dio negativo y que su equipo médico le informó que no era necesario cumplir cuarentena. “El individuo no solo estaba a más de 50 pies de distancia y llevaba una máscara, sino que yo llevaba una máscara N-95. Ningún miembro de mi personal estuvo en contacto con este miembro de la tripulación tampoco. Mis médicos me han informado que no es necesario que me ponga en cuarentena”.

During our contact tracing, we discovered around noon today that a member of the company that charters my airplane has also tested positive for COVID. This crew member was on the plane with me, but was more than 50 feet away.

My COVID test from last night came back negative.

— Joe Biden (@JoeBiden) October 15, 2020