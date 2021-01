Un portavoz de Biden anunció que el presidente electo de los Estados Unidos planea extender las restricciones de viaje a la mayoría de las personas que han estado recientemente en Europa y Brasil, reportó reuters.

La medida se anuncia poco después de que el presidente Donald Trump levantara esos requisitos a partir del 26 de enero,

Trump firmó el lunes una orden que levanta las restricciones que impuso a principios del año pasado en respuesta a la pandemia – una decisión reportada por primera vez el lunes por Reuters – después de ganar el apoyo de los miembros del grupo de trabajo del coronavirus y los funcionarios de salud pública.

Poco después de que la orden de Trump se hiciera pública, la portavoz de Biden Jen Psaki tuiteó “por consejo de nuestro equipo médico, la Administración no tiene intención de levantar estas restricciones el 26 de enero”.

Añadió que “con el empeoramiento de la pandemia, y más variantes contagiosas que surgen en todo el mundo, este no es el momento de levantar las restricciones a los viajes internacionales”.

Hasta que Biden actúe, la orden de Trump termina con las restricciones el mismo día en que los nuevos requisitos de la prueba COVID-19 entren en vigor para todos los visitantes internacionales. Trump debe dejar su cargo el miércoles.

La semana pasada, el jefe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades firmó una orden que requiere que casi todos los viajeros aéreos presenten una prueba de coronavirus negativa o una prueba de recuperación de COVID-19 para entrar en los Estados Unidos a partir del 26 de enero.

Las restricciones que Trump anuló han impedido a casi todos los no ciudadanos estadounidenses que en los últimos 14 días han estado en Brasil, el Reino Unido, Irlanda y los 26 países del área Schengen en Europa que permiten viajar a través de fronteras abiertas.

Las restricciones estadounidenses que prohíben la mayoría de los visitantes de Europa han estado en vigor desde mediados de marzo, cuando Trump firmó las proclamas que las imponen, mientras que la prohibición de entrada a Brasil se impuso en mayo.

Psaki añadió que “de hecho, planeamos reforzar las medidas de salud pública en torno a los viajes internacionales para mitigar aún más la propagación de COVID-19”. La transición de Biden no respondió inmediatamente a una solicitud para comentar si planeaba ampliar los países cubiertos.

Biden, una vez en el cargo, tiene la autoridad legal para reponer las restricciones.

El martes pasado, Marty Cetron, director de la división de migración global y cuarentena del CDC, dijo a Reuters que esas prohibiciones de entrada eran una “estrategia de acto de apertura” para abordar la propagación del virus y que ahora deberían ser “activamente reconsideradas”.

