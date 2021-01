El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, rindió un sentido homenaje a las más de 400.000 personas que han muerto a causa del Covid-19 en EE.UU. Para ello, hay 400 luces que iluminan la piscina reflectante del Monumento a Lincoln, reportó awsveanews

Horas después de que la cifra de muertos en el país superara los 400.000, el presidente Biden indicó que «para sanar tenemos que recordar, y es difícil a veces recordar, pero así es como sanamos. Es importante hacer eso como país»,

El presidente electo pidió «hacer brillar la luz sobre la oscuridad», y acto seguido se iluminó el contorno del estanque reflectante situado frente al monumento a Lincoln.

Join us for a national moment of unity and remembrance in honor of the 400,000 Americans we’ve lost due to COVID-19. https://t.co/0BW7AQLxUx

— Joe Biden (@JoeBiden) January 19, 2021