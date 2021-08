Tras varios meses de disputa este lunes el magnate tecnológico Bill Gates y su ex esposa Melinda French tuvieron su separación formal.

Así lo confirmaron este lunes los registros judiciales, que indican que el juez que llevaba el caso firmó la separación.

Ambos habían anunciado su separación el año pasado, tras 27 años de matrimonio en el que tuvieron dos hijos, Phoebes y Rory y Jennifer.

Según los documentos suministrados por varios medios de comunicación, Bill Gates tendría una fortuna valorada en $130 mil millones.

De esa cantidad de dinero $67 mil millones serían de Melinda, de acuerdo al contrato de separación que habrían firmado.

Melinda ha estado sacando provecho de la separación debido a que Bill Gates se llenó los bolsillos con casi $ 2 mil millones en acciones el día que presentó los documentos de divorcio, y al día siguiente, la compró con 25 millones de acciones de Coca-Cola mexicana.

Bill Gates and Melinda French are officially divorced, according to just-released court documents https://t.co/9xgESU4NK4

— Business Insider (@BusinessInsider) August 2, 2021