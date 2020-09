Un juez federal de Washington DC bloqueó de manera parcial la prohibición que se hiciera desde el gobierno de Donald Trump de que los solicitantes de tarjetas de residencia, los ganadores de la lotería de visas de diversidad y otros trabajadores invitados extranjeros entren a los Estados Unidos.

Por redacción MiamiDiario

Amit P. Mehta, juez de distrito, prohibió temporalmente al gobierno federal aplicar su prohibición de visas a los ganadores de la lotería de visas de diversidad y sus familiares, lo que les impediría recibir sus visas antes de la fecha límite del 30 de septiembre.

Mehta ordenó a la administración Trump que realizara “esfuerzos de buena fe” para “procesar y adjudicar rápidamente” esas solicitudes y renovaciones antes de la fecha límite y al final del año fiscal del gobierno.

La persona, designada por Obama en 2014, confirmó la decisión del presidente de bloquear la entrada a Estados Unidos de titulares de visas de trabajo temporales, solicitantes de tarjetas de residencia y otros. Las órdenes continuarán impidiendo que los solicitantes ingresen a los EE. UU. hasta fin de año, pero no impiden que el Departamento de Estado emita visas.

El Departamento de Estado no había proporcionado “ninguna justificación” para suspender el procesamiento de visas y no podía explicar por qué había detenido el avance de las visas para los ganadores de la lotería. La ley de inmigración establece que si los ganadores de la lotería no reciben sus visas antes de la fecha límite del 30 de septiembre, las pierden por completo.

Aunque Mehta ordenó un alivio para los ganadores de la lotería de diversidad, se negó a proteger a otros solicitantes de visa, incluidos aquellos que buscan tarjetas de residencia a través de familiares y aquellos que solicitan visas de trabajo.

La orden se produce después de que los abogados de inmigración discutieron durante casi cuatro horas el 27 de agosto en cinco demandas consolidadas que impugnaban dos proclamaciones presidenciales firmadas por el presidente Donald Trump en abril y junio, que prohibían a los solicitantes de tarjetas de residencia, los ganadores de la lotería de visas de diversidad y los trabajadores invitados extranjeros ingresar a Estados Unidos.

Con información de Telemundo 51

