Al famoso actor Bruce Willis se le pidió que dejara una farmacia de Los Ángeles el lunes después de que se negara a colocarse una mascarilla.

La gente dentro de la tienda de medicamentos se molestó porque Willis, de 65 años, no llevaba la mascarilla puesta, a pesar de tener una atado alrededor del cuello, que podría haber levantado fácilmente.

El condado de Los Ángeles, epicentro de la crisis del coronavirus en California, ha superado las 10,000 muertes por COVID-19.

Willis, estrella de “Die Hard”, fue fotografiado en la tienda de la mascarilla: Mira la oto aquí:

En la imagen se puede apreciar claramente cómo Willis tiene el pañuelo en su cuello y aún así, se negó a ponérselo de cubre bocas.

Pidió disculpas

Después de que la foto de Willis sin mascarilla se hicieron viral en la red, recibió muchas críticas, que hasta causó una reacción de la propia celebridad.

“Fue un error de juicio. Estén seguros todos y sigamos con las mascarillas puestas”, le dijo Willis a People en un comunicado.

Un informe de PageSix afirma que otros compradores se enojaron cuando vieron a la estrella de Fifth Element sin una cubierta facial y terminó saliendo de la tienda sin hacer su compra.

En todos los espacios cerrados de California es obligatorio el uso del cubrebocas mientras que las personas pueden optar por no usarlas en el exterior siempre que estén al menos a seis pies de distancia de los demás.

Curiosamente, la esposa de Willis, Emma Heming Willis, ha estado defendiendo la importancia de usar máscaras.

En una publicación de Instagram el año pasado, escribió: “Uso una máscara para protegerme a mí, a mi familia y a ti. Sí, es molesto, pero ¿cuáles son las otras opciones? No muchos. Así que me voy a lavar las manos, seguiré la distancia social y cuando no pueda, estaré #wearingadamnmask “.

Fuente: noticiassin