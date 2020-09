El cambio climático volverá hacer una mala jugada el próximo fin de semana festivo. Los seres humanos debemos tomar conciencia. Estamos destruyendo el planeta. El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) pronostica que una peligrosa ola de calor golpee la costa oeste de Estados Unidos durante el fin de semana festivo.

Desde que empezó el verano la ola de calor que se ha desatado en parte del oeste de EE.UU. no es normal. De hecho en el Death Valley ubicado en California se registró hace poco la media global más alta jamás registrada por instrumentos tecnológicos.

Ahora, 43 millones de personas que viven en California, el sur de Nevada y el oeste de Arizona están bajo una vigilancia debido al calor excesivo. Según el Servicio Nacional de Meteorología aumentará este fin de semana, destacó La Opinion.

De hecho, los expertos en meteorología advirtieron que esta ola de calor podría traspasar los récords históricos de altas temperaturas en el oeste de EE.UU.

Por ello, el Servicio Meteorológico Nacional de Los Ángeles recomendó, “todas las actividades al aire libre durante el día deben limitarse o cancelarse”.

#SOCAL we have Dangerous heat coming this holiday weekend! High risk of heat-related illness, power outages and large #brushfires . Please use extra caution – let's get through this #heatwave safely!! #CAwx #LAheat pic.twitter.com/YzyA2yXH8W

Asimismo, indicaron los metereólogos que esperan que las alertas de calor excesivo inicien este viernes. Las mismas se iniciarán en los valles y montañas y el sábado se extenderá hacia las áreas costeras.

High pressure builds over the #BayArea and #CentralCoast through the week, making it hot and dry. Hottest temps this weekend.

An Excessive Heat Watch has been issued for #LaborDayWeekend as temperatures for interior locations will be in the upper 90s and into the 100s.#CAwx pic.twitter.com/HYeMohXnAS

— NWS Bay Area (@NWSBayArea) September 1, 2020