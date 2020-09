Aria DiMezzo provocó una polémica luego de darse a conocer que ganó la nominación republicana para el puesto de sheriff del condado de Cheshire en el estado de Nuevo Hampshire.

DiMezzo una mujer que se describe como “transexual, satanista y anarquista” no es la típica candidata a sheriff, además su lema de campaña es “Fuck the Police”, como menciona en su blog.

Y para colmo, después de que 4.000 votantes la eligieran en las primarias del 8 de septiembre, DiMezzo se presenta como republicana.

Solo ahora lo votantes empiezan a darse cuenta de quién es la persona a la que dieron su voto y que se autodenomina como “alta sacerdotisa de la Iglesia Satánica Reformada”.

