Cuando se pensaba que el usar mascarillas era cosa del pasado, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos tienen previsto anunciar el retorno de este implemento que ha sido vital para protegerse contra el Covid-19.

El organismo de salud norteamericano indicó, que esta medida se tomará debido al repunte del virus en algunos estados.

Los CDC habían anunciado que debido al gran plan de vacunación que se implementó desde principio del 2021 y los bajos casos de contagios había flexibilizado el uso del tapabocas.

Pero los nuevos contagios de la variante delta, la cual es considerada altamente mortal llevó al organismo a tomar medidas extremas.

El asesor médico jefe de la Casa Blanca, el Dr. Anthony Fauci, dijo el domingo que los CDC estaban considerando revisar la normativa vigente.

El galeno expresó, que las personas vacunadas pueden tener un menor grado de contagios de Covid-19.

“Es una situación dinámica. Es un trabajo en progreso, evoluciona como en tantas otras áreas de la pandemia ”, relató el experto.

La guía de los CDC es solo una recomendación, dejando en manos de los funcionarios estatales y locales si reintroducir sus reglas de máscaras para ciertas personas.

En algunos estados de la nación norteamericana, como California y Nevada se ha retomado el uso de los tapabocas.

Finally, a good move by the CDC to reverse indoor mask policy, saying fully vaccinated people should wear them indoors in Covid hot spots. However, it's challenging to define a hot spot. @CDCgov should consider masks in all places for now. https://t.co/fOHL1bPPKg

— Jag Chhatwal (@JagChhatwal) July 27, 2021