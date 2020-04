Chef en Miami repartirá 2.500 comidas a las familias más necesitadas

La situación de la pandemia del COVID-19 hace que muchas personas saquen lo mejor de sí para apoyar a las comunidades, como es el caso del chef Chris Valdés, quien decidió utilizar sus conocimientos para llevar comida a los más necesitados de Miami.

El chef, en conjunto al Club de Mujeres de Coral Gables, la empresa de lácteos Borden y FLIPANY, organización sin fines de lucro que estimula la actividad física y la nutrición en la juventud, repartirán 2.500 comidas para los ancianos y familias más necesitadas de la comunidad.

También entregarán alimentos a miembros del equipo de UHealth, que está conformado por personal sanitario del Hospital de la Universidad de Miami, reportó Diario Las Américas.

“Me siento muy emocionado porque estoy llegando a las 6 mil 500 comidas que he donado. Es algo que me enorgullece, porque como empresario he invertido mi propio dinero en los ingredientes, le he pagado a mi equipo para que no dejen de trabajar y me puedan ayudar en la preparación de todo esto”, dijo Valdés a este portal.

La cocina ha sido proporcionada gracias al Club de Mujeres de Coral Glabes, mientras que Flipany se ha encargado de la distribución de estos alimentos.

“Soy embajador de Florida Dairy Farmers y les pedí a ellos que también se sumaran, y nos han donado miles de leches con el apoyo de Borden para poder acompañar estas comidas. Por otra parte, Anthony Rodríguez junto a su equipo llevarán estas raciones alimenticias que preparamos a dos hogares de ancianos, FLIPANY se hará cargo de la distribución en Miami y Fort Lauderdale, y representantes de UHealth recogerán 200 comidas para su personal médico que trabaja en las salas de emergencia”, añadió.

Su pasión por la cocina le valió una beca para asistir al prestigioso Le Cordon Bleu College of Culinary Arts, dicho pasó lo llevó a la creación de su compañía.

«Best Chefs Catering», es el nombre de esta empresa, todo lo que ha sido la vida de Valdés, junto a lo que ha conseguido está plasmado en su primer libro, que se lanzará en julio al mercado.

“Mi niñez fue muy dura, pero me ayudó a entender la vida. Éramos una familia con negocios, casas, carros y lo perdimos todo. Y con apenas 7 años entendí que las cosas cambian y que hay que moverse con la vida. La adversidad hay que enfrentarla con optimismo y solidaridad”, finalizó.

No es la primera vez que Valdés acude en este tipo de actos, ya ha brindando colaboración antes, como fue el caso del huracán María que afectó a Puerto Rico.

