¡Insólito! Mujer pasó 14 años con tos crónica y nunca se dieron cuenta que tenía un pedazo de hueso en un pulmón

Increíble pero cierto, una mujer en China pasó 14 años de su vida con una tos que no se le quitaba, los médicos nunca se dieron cuenta que ella tenía un pedazo de hueso alojado en uno de sus pulmones.

El portal Times Now Digital reportó que el hueso al parecer era de pollo y en días recientes a la joven, que hoy tiene 22 años de edad, fue operada con éxito.

En un principio dicen que la mujer había empezado con ataques de tos severa, que luego pasó a ser crónica. Cuentan que las tomografías nunca mostraron algo extraño que pudiera determinar lo que ocurría.

Entonces los doctores pensaron que se trataba de bronquiectasias (proceso supurativo crónico en los bronquios), por lo que le indicaron antibióticos, pero nada que le quitaba el problema.

