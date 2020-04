Comando Sur de EEUU ha logrado incautar 2,1 toneladas de cocaína en el Caribe

Durante el despliegue realizado en el Caribe y el Pacífico Este para evitar el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, el Comando Sur de EEUU ha incautado hasta el momento 2.100 kilos de cocaína, con un valor estimado de 40 millones de dólares. En esta histórica operación participan 24 países, según difundió noticierodigital

La cuenta oficial de Twitter del Comando de Defensa de EEUU refiere que «no permitiremos que los narcotraficantes exploten el Covid-19. El Comando Sur está protegiendo a los estadounidenses de las drogas ilegales».

Agregó que lograron interrumpir el traslado de 2.100 kilos de cocaína, con un valor estimado de 40 millones de dólares, desde el comienzo de la operación antinarcóticos iniciada la semana pasada.

Es de hacer notar que dicho operativo fue activado luego de que el Departamento de Justicia estadounidense develara una investigación de varios años que, según funcionarios del organismo, vincula a altos cargos venezolanos con el tráfico de drogas hacia Centroamérica y EEUU.

We will not let drug traffickers exploit #COVID19. #SOUTHCOM is protecting Americans from illegal drugs. The @USNavy and @USCG worked with partner nations to disrupt 2,100KG o cocaine valued at an est. $40M since the start of Enhanced Counter-Narcotic Ops. #CounterDrugOPS pic.twitter.com/RzRs8NLmvC

— U.S. Southern Command (@Southcom) April 9, 2020