El “príncipe Andrés no es el de los cuentos de hadas que lees”, dice Virginia Roberts Giuffre en la tercera entrega de la serie documental de Lifetime Surviving Jeffrey Epstein , que se transmite el lunes.

En el relato de Giuffre, Andrés es uno muy distinto, uno supuestamente dispuesto a tener relaciones sexuales con una chica de 17 años después de bromear diciendo que ella es solo unos años más joven que sus propias hijas.

Y uno supuestamente dispuesto a aceptar sexo delictivo con mujeres menores de edad ofrecido por Jeffrey Epstein, incluso si el acto lo puso a él, y, por extensión, a la integridad de la familia real británica, en una posición increíblemente vulnerable. El príncipe Andrés ha negado repetidamente cualquier irregularidad con respecto a las acusaciones y no ha sido acusado de ningún delito.

Giuffre afirma que Epstein la obligó a tener relaciones sexuales con el príncipe Andrew en tres ocasiones: una en Londres, en la casa de Ghislaine Maxwell; una vez en Nueva York; y una vez en la isla privada de Epstein.

Y en la serie documental Giuffre afirma que la decisión de Epstein de enviarla al príncipe fue parte de un plan maestro pervertido.

Hubo un período en los primeros años cuando Giuffre dice que Epstein “comenzó literalmente a traficar conmigo. Hubo momentos en que me enviaba en un vuelo comercial para ir a conocer a la gente diciendo: ‘Quiero que los cuides y me informes lo que les gustó, lo que hiciste por ellos”.

La acusadora Lisa Phillips también afirma que Giuffre no fue la única mujer a quien Epstein envió al príncipe Andrew.

“La mayoría de las chicas no hablaron sobre lo que pasó con el príncipe Andrew, pero yo tenía una muy buena amiga que me confió su experiencia con él”, dice Phillips en la serie. “Ella me dijo que Jeffrey le ordenó que fuera a una habitación y tuviera relaciones sexuales con el príncipe Andrew. Ella me dijo: ‘Jeffrey no es realmente quien dice ser”.

Phillips dice que más tarde le preguntó a Epstein sin rodeos sobre su relación con el príncipe Andrew.

“No quería hablar mucho de eso”, dice Phillips, recordando que Epstein fue discreto acerca de su amigo real, aunque ofreció una pista sobre la naturaleza de su relación: “Él acaba de mencionar que necesita tener algo. en la gente”.

La serie documental luego pasa a la psiquiatra forense Dra. Barbara Ziv , quien explica: “Una vez que Epstein consigue que alguien acepte tener relaciones sexuales con un niño menor de edad, le da algo de poder sobre el individuo cuando el individuo acepta. Epstein pensó en estas chicas como mercancías. Los dio como si fuera a regalar una buena botella de vino o un viaje en su barco o un vuelo a algún lugar. No eran más que objetos para él “.

Y según la tradición de Epstein, tuvo cuidado de recopilar evidencia de las escapadas a puerta cerrada de sus amigos.

“Las historias que seguí escuchando fueron que en cada habitación de invitados en la casa de Jeffrey Epstein, había cámaras ocultas”, dice el periodista Christopher Mason , quien fue amigo de Maxwell desde hace mucho tiempo. “Y esa parte de la capacidad de manipulación de Jeffrey fue que tenía este video de hombres poderosos teniendo sexo con niñas menores de edad. Y estas grabaciones se guardaron en una caja fuerte que Jeffrey estaba usando como una herramienta poderosa para manipular a los tipos ricos para que hicieran lo que quisiera”.

En junio pasado, los abogados del príncipe Andrew acusaron a los investigadores estadounidenses de engañar al público y violar sus propias reglas de confidencialidad. Geoffrey Berman , entonces fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, respondió acusando al príncipe de “presentarse falsamente ante el público como ansioso y dispuesto a cooperar” mientras que repetidamente declinó las solicitudes de entrevistas.

“Andrew merece ser expuesto. Merece ser considerado responsable”, dice Giuffre en Surviving Jeffrey Epstein. “Participó en una operación de tráfico sexual con uno de los operadores de tráfico sexual más prolíficos del mundo en la época moderna”.

