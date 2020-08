Una simple broma (¿estamos seguros de que era una broma?) de Donald Trump basta para desencadenar una tormenta de memes.

Que Donald Trump tiene un ego por encima de la media es algo que todos sabemos. En las últimas horas ha dado una nueva muestra de ello, al bromear con que su rostro debería estar en el Monte Rushmore, la montaña en la que están esculpidos los rostros de Washington, Jefferson, Lincoln y Roosevelt.

“Si dijera en broma, totalmente bromeando, que debería estar en el Monte Rushmore, la prensa y las fake news titularían: ‘Trump cree que debería estar en Monte Rushmore’. ¡Qué gente más deshonesta!”, dijo el presidente en un mitin en Youngstown, Ohio. A continuación, se giró al público para preguntar si creen que algún día su rostro figurará en la escultura.

Twitter responde a golpe de meme

El Monumento Nacional del Monte Rushmore está situado en Dakota del Sur, y fue tallado entre 1927 y 1941, en conmemoración del nacimiento, crecimiento, desarrollo y conservación del país con la representación de 18 metros de los rostros de los Presidentes. No sabemos en cuál de estas categorías se incluiría a Trump, pero Twitter no ha querido perderse la fiesta

Donald Trump jokes about being added to Mount Rushmore – the internet answers https://t.co/BfxuKluHXq pic.twitter.com/GRz9JMfiEN — The Telegraph (@Telegraph) July 26, 2017

trump on mount rushmore pic.twitter.com/UMsNVNCP5l — vera kowalska (@dialtfortrouble) July 26, 2017

Trump on Mount Rushmore? pic.twitter.com/8yVB1gGveE — Pierre Martin (@pmartin_UdeM) July 26, 2017

Plans for Trump's new Mount Rushmore have been released. pic.twitter.com/AcCEz63MKf — Ted Corcoran (Red T Raccoon) (@RedTRaccoon) July 26, 2017

